Вакцинация от коронавируса в Украине: когда препарат получат все желающие

До конца года все желающие граждане Украины смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

“Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом… Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это – наш путь возвращения к привычной жизни”, – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что уже в ближайшее время в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал “Дія”.

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