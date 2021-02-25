Как и где в Одессе будут вакцинировать от коронавируса?

На первом этапе вакцинацию от COVID-19 в Одесской области пройдут медики, которые постоянно контактируют с коронавирусными больными. Инъекции будут делать мобильные бригады на рабочих местах.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель главы Одесской государственной администрации Борис Волошенков.

Чиновник отметил, что вакцинация является добровольной и бесплатной, повторная доза вводится через 28 дней тем же препаратом.

Первыми инъекции сделают врачам одесской инфекционки. Далее мобильные бригады согласно графику отправятся в другие опорные больницы.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко уточнила, что в Одессе созданы три мобильных бригады. По её данным, сейчас в городе зарегистрировано 1028 желающих пройти вакцинацию, 496 из них — медицинские сотрудники.

Отметим, всего предполагается пять этапов вакцинации. Те, кто не попадает в группу риска инфицирования, смогут вакцинироваться только на последнем этапе. Кабинеты вакцинации планируют открыть уже на втором этапе.

Отметим, записаться в очередь на вакцинацию одесситы смогут с 1 марта через приложение «Дія » и контакт-центр МОЗ по вопросам COVID-19 — 0 800 60 20 19.

Напомним, в Одесскую область доставили 25,9 тыс. доз вакцины индийского производства. Вакцинация в регионе стартовала сегодня.

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