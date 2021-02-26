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Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID с помощью мобильного приложения

Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID с помощью мобильного приложения

С понедельника, 1 марта, в Украине можно будет записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса COVID-19 в мобильном приложении «Дія».

Об этом сообщает сайт Кабмина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в «Дiї», которая заработает уже на следующей неделе», – сообщает Федоров.

Украинцам, которые зарегистрируются в электронную очередь, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита – в соответствии с этапом, определенным Дорожной картой вакцинации.

Также на вакцинацию можно записаться по телефону национального контакт-центра Минздрава: 080 060 20 19.

По состоянию на 26 февраля, в Украине вакцинировали 1338 человек. В Одесской области за первые сутки вакцинации от коронавируса привиты 159 лиц, входящих в группу риска, – медперсонал «ковидных» больниц.

Напомним, в Одесскую область доставили 25,9 тыс. доз вакцины индийского производства. Вакцинация в регионе стартовала 25 февраля.

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Вероника Полищук
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