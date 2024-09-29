На войне погиб военнослужащий из Татарбунарской громады

Татарбунарский городской совет с прискорбием сообщает о гибели на фронте военнослужащего Вооруженных Сил Украины, жителя села Белолесье Александра Катрасова.
Как говорится в сообщении Татарбунарского городского совета, защитник погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.
«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всего Татарбунарского общества и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Александру. Герои не погибают!», – сообщили в Татарбунарском горсовете.
Дата прощания с погибшим воином не уточняется.
Как сообщалось ранее, в Одессе в результате вражеского ракетного удара погиб 21-летний Дмитрий Шевченко — заместитель командира корабля Морской охраны ДПСУ «Николаев».