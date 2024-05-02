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У Южному відкрили дзеркальний туалет, який став “золотим”

У Южному відкрили дзеркальний туалет, який став “золотим”

У Южному Одеської області відкрили дзеркальний туалет, будівництво якого обійшлося місцевому бюджету в 3 мільйони гривень. Щоправда працює громадська вбиральня поки що в тестовому режимі.

Про це повідомляє видання yuzhny.info.

1 травня виконком передав споруду на баланс місцевого комунального підприємства, а фінансові та адміністративні питання вирішать депутати міськради на травневій сесії.

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Планується, що туалет працюватиме весь рік. Графік роботи з 12:00 до 20:30.

Усередині туалет розділений на три приміщення: жіноча та чоловіча вбиральні, а також окремий вхід і туалет для маломобільних груп населення.

Відвідування – безкоштовне.

Нагадаємо, туалет із дзеркальним фасадом встановили й під’єднали до комунікацій ще наприкінці 2021 року. Він обійшовся замовникам у мільйони 933 тисячі гривень. Попри його вартість і оригінальний вигляд, туалет так і не запрацював. Цей факт викликав обурення у місцевих жителів.

У вересні минулого року дзеркальний сортир був понівечений вандалом. Ремонт пошкоджених конструкцій тоді оцінили в суму близько 500 тисяч грн.

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