В ВСУ признали, что военные избили одесского общественного активиста

Военное командование начало служебное расследование по заявлению одесского активиста Демьяна Ганула о причастности к его избиению военнослужащих.

Об этом в комментарии журналистам сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«По заявлению Демьяна Ганула об участии военнослужащих одной из бригад в инциденте с его избиением командованием назначено служебное расследование. Предварительно известно, что участие военнослужащих бригады в этих событиях было инициировано по их собственным соображениям и никак не может ассоциироваться с позицией всей бригады. Они не были уполномочены решать никакие вопросы от имени воинской части», – заявила Гуменюк.

Она добавила, что агрессивное поведение и применение силы командование однозначно осуждает и установит степень вины каждого причастного к драке.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что одесский общественный активист Демьян Ганул заявил о нападении на него со стороны военных.

Ганул рассказал, что к нему за помощью обратились незнакомые военные. Когда волонтер приехал на встречу с мужчинами, те обвинили его в том, что он не передал им машину на фронт и начали потасовку.

Также мы писали о позиции участвовавших в драке военных, которые изложили ее в видео, которое распространили в соцсетях.

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Фото Суспільне. Одеса