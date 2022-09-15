Активист пришел с гранатометом к памятнику Екатерине II

Общественный активист Демьян Ганул заявил, что памятник «Основателям Одессы» надо демонтировать как можно скорее. Он сделал это с гранатометов в руках у подножия монумента.

Об этом стало известно из видео, которое сам активист разместил на своей странице в Facebook.

В комментарии к видео он написал, что Одесса должна избавиться от российских маркеров, которые установлены в виде памятников в украинском городе. При этом Ганул отмечает, что мы цивилизованные люди поэтому памятник надо перенести в музей, что будет единственным верным решением.

Где нет русского мира, там нет русской агрессии!

— написал он в комментарии к видео.

На записи Демьян Ганул поясняет появление у него гранатомета и почему он взял его с собой:

У меня в руках – российский гранатомет, с которым пришли россияне на территорию Украины убивать украинцев. Позади меня – памятник Екатерине ІІ, российской императрице, который поставлен в Одессе за деньги россиян. Это своеобразный маркер «русского мира» в Украине. Его надо не разукрашивать, а немедленно снести. И было бы очень символично, чтобы именно российское оружие снесло этот памятник.

Но при этом Ганул продолжает, что украинцы – часть цивилизованного мира. Мы строим демократическую, свободную страну, и потому должно быть верховенства права, должен быть демонтаж законный и перенос в музей.

Прошу власть не доводить людей до точки кипения, потому что градус уже слишком высокий. Снесите этот памятник, снесите его по-человечески и цивилизованно,

подытожил свою речь общественный активист.

Напомним, что на этой неделе на памятнике уже трижды появлялись надписи и красная краска. Так одесситы выражают свое несогласия с тем, что в центре Одессы стоит памятник российской императрице, которая уничтожила Запорожскую сечь, а украинских крестьян сделала крепостными.

Отметим, что 19 сентября в Одессе пройдут консультации с общественностью в формате интернет-конференции по решению демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).