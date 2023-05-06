Известного одесского активиста обвинили в продаже машин, предназначенных для фронта

Стали известны новые подробности в деле об избиении известного одесского активиста Демьяна Ганула. Как выяснилось, его обвиняют в продаже машин, переданных волонтерами для отправки на фронт.

Напомним, ранее Ганул рассказал в своем Телеграм-канале, что 3 мая на него было совершено нападение в одном из одесских кафе. По словам активиста, это был «заказ», и его пытались убить.

Также Ганул обратил внимание, что возле кафе, где ему была назначена встреча якобы с военными, был припаркован камуфляжный пикап с черными номерами «Ахмет».

Позже один из одесских Телеграм-каналов обнародовал видео, как утверждается, с тем самым Ахметом, люди которого избили Ганула.

На этом видео командир подразделения обвиняет Ганула в продаже волонтерских машин, которые должны были быть отправлены на фронт. По его словам, одну машину Ганул якобы продал, а вторую передал неизвестному лицу.

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