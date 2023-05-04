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На одесского активиста совершено нападение: детали

На одесского активиста совершено нападение: детали

На волонтера и активиста из Одессы Демьяна Ганула совершили нападение в одном из заведений города. По словам волонтера, это был заказ и его собирались убить.

Об этом рассказал Демьян Ганул в своем телеграм-канале.

По его словам, заказное нападение на него совершили в среду, 3 мая. Все выглядело так, будто военные хотят договориться с ним о волонтерской помощи.

«Ко мне позвонил знакомый и спросил разрешения дать мой номер военным, потому что те нуждаются в помощи волонтеров, конечно, я согласился. Потом меня набрал незнакомый мужчина и мы договорились о встрече. Подъехав к договоренному месту, возле кафе был запаркован автомобиль — камуфляжный пикап цвета с черными номерами «Ахмет», – рассказывает Демьян Ганул.

Далее волонтер зашел в заведение, где его ждали трое «военных». Он спросил, какая потребность и где служат ребята, но в ответ получил претензию, что не передал им на фронт автомобиль.

После возражения, по словам Демьяна Ганула, они предложили поехать с ними и после отказа, свалили втроем на землю, начали избивать и достали нож. «Я приготовился к самому худшему, но продолжил отбиваться. Чудом удалось вырваться и выбежать из «черного» выхода кафе во двор», — пишет общественный активист.

Затем он закрыл дверь черного хода и вызвал на место полицию. Впоследствии ему стало известно, что утром военные заехали в Одессу из Днепра. Сразу после нападения они уехали из города в сторону столицы.

Как рассказал нашему изданию Демьян Ганул, он вынужден был обратиться в больницу за помощью. Также общественный активист заявил, что знает заказчиков и это якобы тот самый, что заказал когда-то убийство Сергея Стерненко – Александр Подобедов.

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Фото: Телеграм-канал Демьяна Ганула (GANUL)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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