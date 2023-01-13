Активист из Одессы за два часа собрал деньги на 500 дронов-камикадзе (видео)

Сергей Стерненко на своем телеграм-канале организовал сбор средств на полтысячи небольших беспилотников. Необходимые 6,5 миллионов гривен получилось собрать за 2 часа.

Об этом Сергей Стерненко сообщил в своих соцсетях.

Активист пояснил, что 6 миллионов 500 гривен пойдет на приобретение 500 fpv-дронов и их переоборудование под беспилотники-камикадзе.

“Простыми словами, это летающий снаряд/граната от РПГ, который за счет управления в реальном времени очень точно бьет по уязвимым частям техники или залетает в люки/блиндажи/окопы и т.д.”, — написал он.

Если постараться, то такой “птичкой” можно уничтожить и тяжелую технику. Это уже не раз делали наши военные. При этом стоит такой дрон достаточно дешево.

Опасность и эффективность такого украинского оружия признают сами оккупанты, рассказывая в своих видео, как целые вражеские пехотные подразделения остаются без бронетехники и автотранспорта.

Такие FPV-БПЛА, по существу высокоточное вооружение тактического уровня, предназначенное для уничтожения живой силы и техники врага.

FPV в названии – это английская аббревиатура, от first person view (вид от первого лица). Это означает, что оператор дрона управляет им в режиме реального времени по видеокамере установленной на аппарате. Это позволяет направить такой дрон максимально точно в цель.

Когда 500 таких дронов изготовят, их получат около 15 различных подразделений ВСУ. На создание всей партии уйдет до 2 месяцев.

К новости о сборе средств на дроны Стерненко приложил видео, на котором видна боевая работа таких устройст и так называемый российский «военкор» жалуется на огромный вред, который наносят россиянам такие дроны.

Сергей Стерненко – известный одесский активист и общественный деятель. Сейчас живет в Киеве, после того как в Одессе на него было совершено три покушения.

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