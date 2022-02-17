В воскресенье в Одессе пройдет патриотический Марш Единства

20 февраля в центре Одессы пройдет патриотический Марш Единства. Его цель – показать, что украинцы едины в своем желании защитить страну от агрессора.

В сообщении организаторов марша сказано, что в условиях напряженной ситуации на наших границах, тревожных заявлений западных партнеров и новостей в иностранных медиа – сейчас необходимо показать, что украинцы едины в желании защитить свою страну от врага.

Именно с этой целью в это воскресенье, 20 февраля, в Одессе и состоится патриотический Марш Единства.

Мы еще раз докажем, что Одесса – это Украина. В 2014 году мы продемонстрировали свою четкую позицию, когда не дали «русскому миру» захватить улицы родного города. За 8 лет ничего не изменилось – мы все вместе готовы встать на защиту украинской Одессы,

— заявляют организаторы марша.

Марш пройдет без партийной символики. Государственные флаги приветствуются.

Начало – в воскресенье, в 12.00 с Соборной площади.

Подробности и связь с организаторами по этой ссылке.

Присоединиться может любой желающий.

Напомним, что 16 февраля в Одессе праздновали День единства. Весь город украсили украискими флагами, в центре города прошло патриотическое шествие. Так Украина продемонстрировала свое единство и готовность дать отпор агрессору, Российской Федерации, чьи войска по прежнему стоят на грнанице с нашей страной и угрожают вторжением.

Акцию День единства объявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления 14 февраля.

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