Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: житель Измаила продавал несуществующих раков

Одесская область: житель Измаила продавал несуществующих раков

Полицейские разоблачили жителя города Измаила Одесской области, который продавал в интернете несуществующих раков.

Как рассказали в областном управлении полиции, за пять дней мошенник обманул десять человек.

Имея судимость за убийство и кражи, мужчина решил заработать легкие деньги и разместил на популярной интернет-платформе объявления о продаже живых раков, которых на самом деле у него не было, указав их стоимость в размере 700 гривен за килограмм.

Читайте также: Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

В течение нескольких дней его предложением заинтересовались десять человек. Мужчина уверял их, что сделает бесплатную доставку при полной оплате за «товар». Доверчивые граждане перечисляли на его счет средства в сумме от 700 до 1050 грн и отправляли в сообщение скриншот об успешной банковской операции с адресом, куда доставить раков. Впрочем, получив дармовые деньги, продавец переставал выходить с покупателями на связь.

Не дождавшись раков, все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 8 тысяч гривен.

Полицейские разыскали мошенника. Свою вину он признал. Теперь его ждет наказание в виде штрафа либо до трех лет лишения свободы.

Вас также может заинтересовать: Покупки онлайн: как не стать жертвой интернет-мошенников.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua