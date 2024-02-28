Одесская область: житель Измаила продавал несуществующих раков

Как рассказали в областном управлении полиции, за пять дней мошенник обманул десять человек.

Имея судимость за убийство и кражи, мужчина решил заработать легкие деньги и разместил на популярной интернет-платформе объявления о продаже живых раков, которых на самом деле у него не было, указав их стоимость в размере 700 гривен за килограмм.

Читайте также: Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

В течение нескольких дней его предложением заинтересовались десять человек. Мужчина уверял их, что сделает бесплатную доставку при полной оплате за «товар». Доверчивые граждане перечисляли на его счет средства в сумме от 700 до 1050 грн и отправляли в сообщение скриншот об успешной банковской операции с адресом, куда доставить раков. Впрочем, получив дармовые деньги, продавец переставал выходить с покупателями на связь.

Не дождавшись раков, все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 8 тысяч гривен.

Полицейские разыскали мошенника. Свою вину он признал. Теперь его ждет наказание в виде штрафа либо до трех лет лишения свободы.

Вас также может заинтересовать: Покупки онлайн: как не стать жертвой интернет-мошенников.