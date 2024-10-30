Днестровский лиман зарыблят ценными породами

Для обеспечения стабильного экологического баланса Днестровского лимана планируется закупка 120 тысяч особей рыб.
В государственной системе Prozorro начался прием предложений для проведения зарыбления Днестровского лимана.
Этот экологический проект направлен на поддержку и восстановление популяций ценных видов рыб, в частности карпа и растительноядных видов.
В частности, в лиман до середины декабря этого года необходимо вселить 120 тысяч рыб толстолобика и карпа (сазана) весом 20 грамм.
Общая стоимость проекта составляет — 2 миллиона 89 тыс. грн.
Подача заявок на участие в тендере продолжается до 6 ноября 2024 года.
Напомним, недавно в озеро Ялпуг выпустили 73 тонны рыбы — толстолоба, карпа и белого амура.