Новости Одессы и Одесской области

Днестровский лиман зарыблят ценными породами

Днестровский лиман зарыблят ценными породами

Для обеспечения стабильного экологического баланса Днестровского лимана планируется закупка 120 тысяч особей рыб.

В государственной системе Prozorro начался прием предложений для проведения зарыбления Днестровского лимана.

Этот экологический проект направлен на поддержку и восстановление популяций ценных видов рыб, в частности карпа и растительноядных видов.

В частности, в лиман до середины декабря этого года необходимо вселить 120 тысяч рыб толстолобика и карпа (сазана) весом 20 грамм.

Общая стоимость проекта составляет — 2 миллиона 89 тыс. грн.

тендер

Подача заявок на участие в тендере продолжается до 6 ноября 2024 года.

Напомним, недавно в озеро Ялпуг выпустили 73 тонны рыбы — толстолоба,  карпа и белого амура.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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