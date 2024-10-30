Днестровский лиман зарыблят ценными породами

В государственной системе Prozorro начался прием предложений для проведения зарыбления Днестровского лимана.

Этот экологический проект направлен на поддержку и восстановление популяций ценных видов рыб, в частности карпа и растительноядных видов.

В частности, в лиман до середины декабря этого года необходимо вселить 120 тысяч рыб толстолобика и карпа (сазана) весом 20 грамм.

Общая стоимость проекта составляет — 2 миллиона 89 тыс. грн.

Подача заявок на участие в тендере продолжается до 6 ноября 2024 года.

Напомним, недавно в озеро Ялпуг выпустили 73 тонны рыбы — толстолоба, карпа и белого амура.