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Унесенный ветром: в Одесской области спасли подростка на матрасе

Унесенный ветром: в Одесской области спасли подростка на матрасе

Сегодня днем, 29 июля, в акватории Днестровского лимана (город Белгород-Днестровский Одесской области) спасли подростка, унесенного на большое расстояние от берега на надувном матрасе.

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, в Службу спасения сообщили, что мальчика на матрасе ветром относит от берега. Прибыв на место, спасатели на резиновой лодке тут же отправились на поиски пловца. 15-летнего подростка обнаружили в километре от берега и благополучно доставили его на сушу. В помощи медиков он не нуждался.

Напомним, 17 июля в курортной Затоке во время купания утонули мужчина и его 13-летний сын.

Фото: Facebook-страница управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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