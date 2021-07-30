Что делать, если унесло в море на матрасе

Каждое лето людей на надувных матрасах уносит в открытое море. Одни заплывают за буйки со скуки, другие на спор, третьи могут просто задремать и не заметить. Но результат всегда один — спасатели начинают поисковую операцию.

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей: что же все-таки делать, если оказались в открытом море.

На матрасе можно плавать?

Конкретно про матрасы в Правилах охраны жизни людей на водных объектах ничего не сказано. Но использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки и доски — запрещено. И хотя пловцы-спасатели могут остановить людей, которые плавают на неуправляемых средствах, ответственность за нарушение не предусмотрена.

Меня унесло далеко от берега. Что делать?

Успокоиться и оценить ситуацию. Как далеко вас отнесло? Виден ли берег и люди на нем? Может быть поблизости есть лодки или катера?

Купальщики на матрасе допускают частую ошибку — думают, что раз видят берег или людей, то смогут вернуться назад. Помните, если матрас отнесло в море, то значит что-то пошло не так. Вероятно, вы попали под влияние обратного течения. Не пытайтесь грести к берегу, вы только истратите силы.

Начинайте звать на помощь. Здесь нет ничего постыдного, ведь от этого зависит ваша жизнь. Размахивайте руками или плавками, громко кричите. Попробуйте осторожно встать на полусогнутые ноги, чтобы ваши движения увидели с берега.

А если меня унесло очень далеко и вокруг никого нет?

Не отчаивайтесь и берегите свои силы. Кто-нибудь обязательно вас заметит и передаст информацию спасателям. Часто это бывают пограничники — они патрулируют водное и воздушное пространство.

Такие истории случаются каждое лето. Люди проводят в открытом море по несколько часов, а бывает даже и дней. Главное, чтобы погода резко не изменилась.

Для начала прикройте чем-нибудь голову от солнца. Как правило, у купальщиков нет ничего кроме плавок. Поэтому накройте голову плавками.

Через 5-6 часов можете почувствовать сильную жажду. Увидите водоросли — не брезгуйте ими, тщательно пережевывайте. Спасатели рекомендуют слизывать конденсат с матраса, если он образуется.

Следите за состоянием матраса, не позволяйте чтобы он сдувался. Поддувайте воздух аккуратно.

Что еще нужно знать, прежде чем плавать на матрасе?

Спасатели напоминают, что поисковые операции — это очень затратное мероприятие. Например, для работы вертолета нужно около 800 литров авиационного керосина. Прежде, чем плавать на неуправляемом матрасе, подумайте о других людях и рыбаках, которым тоже может понадобиться помощь. А топлива в баках уже не будет.

Ранее мы рассказывали: В Одесской области спасли подростка на матрасе. Его обнаружили в километре от берега.

Фото: Freepik, Desertcart