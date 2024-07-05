В Укрэнерго назвали день, когда одесситам не будут отключать свет

В Укрэнерго назвали день, когда одесситам не будут отключать свет

12 июля 2024 года жителям Одесской области не будут отключать свет. Это связаано с измерениями реального потребления электроэнергии по областям.

Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, в частности в Одесской области это 12 июля. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

Согласно опубликованному графику, 12 июля, в случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, в Одесской области полностью будут сняты ограничения потребления электроэнергии.

график

Энергетики объясняют, что это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

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«Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр «Укрэнерго» сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности», – рассказали в НЭК «Укрэнерго».

Это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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