В Укренерго назвали день, коли одеситам не відключатимуть світло

Про це повідомили у компанії “Укренерго”.

З 9 по 24 липня в усіх областях України буде змінено графіки відключень: у кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, зокрема на Одещині це 12 липня. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго у кожному регіоні.

Згідно з опублікованим графіком, 12 липня, у разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, в Одеській області повністю буде знято обмеження споживання електроенергії.

Енергетики пояснюють, що це необхідно для того, щоб було здійснено вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щорічно – взимку та влітку – і дозволяють чіткіше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

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«Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр «Укренерго» зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності», – розповіли у НЕК «Укренерго».

Це дозволить більш точно визначити, де потрібно реалізувати проекти з децентралізованої генерації в першу чергу та прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.