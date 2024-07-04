Станет ли меньше «блэкаутов» 5 июля и что такое «зональные» отключения света

Станет ли меньше «блэкаутов» 5 июля и что такое «зональные» отключения света

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 5 июля 2024 года, графики почасовых отключений света будут действовать на протяжении всех суток.

С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди. Таким образом, уточняют в ДТЭК, очень высока вероятность отключений не только в «серой», но и в «светло-серой» зоне.

В то же время снабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

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«Укрэнерго» предупреждает о новом фейке про отключения света

Кроме того, компания «Укрэнерго» предупреждает о появлении нового фейка – о якобы «зональных» отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

«Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, на которых не будет правдивой информации», – отмечается в сообщении.

Фейк о зональных отключениях света

В компании призывают украинцев доверять только официальной информации по поводу отключений света, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками россии, обнародованной на страницах Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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