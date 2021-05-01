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В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Размер партии составляет 500 тыс. доз препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напомнили, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в количестве 200 тыс. доз, а прививать ей начали 13 апреля. Всего Украина заключила контракт на поставку 1,915 млн дозы вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в стране используют вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Что известно о вакцине CoronaVac?

Вакцина от COVID-19 компании Sinovac работает за счет использования убитых вирусных частиц, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни.

Одно из основных преимуществ данного препарата в том, что его можно хранить в стандартном холодильнике при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Препаратом CoronaVac в Украине будут вакцинировать в первую очередь маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают, а также педагогов, задействованных в ВНО в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году и сотрудников патрульной полиции.

В настоящее время вакцина Sinovac проходит завершающую стадию одобрения на экстренное применение во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который накануне посетил Одесскую область с рабочим визитом, в целом, остался доволен ходом вакцинации в регионе.

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