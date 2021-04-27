Украинцам обещают компенсировать инвалидность и смерть от «коронавирусной» вакцины

Кабинет министров Украины определил размер финансовой компенсации, которую украинцы будут получать в случае инвалидности либо смерти их близких в результате вакцинации против COVID-19.

Соответствующее постановление №371 обнародовано на сайте правительства.

Как сообщается, для выплат компенсаций Кабмин выделил 55,9 млн грн из Фонда борьбы против COVID-19.

Так, в случае смерти человека члены его семьи получат более 1,7 млн грн.

Выплаты в связи с получением инвалидности будут зависеть от группы:

I группа – 681 тыс. грн;

II группа – 794 тыс. грн;

III группа – 908 тыс. грн.

Вместе с тем, в правительстве отметили, что в случае смерти либо инвалидности человека после прививки от коронавируса, связь с вакцинацией должен установить протокол расследования. Проводить его будет группа оперативного реагирования на неблагоприятные последствия после иммунизации.

Отметим, что сообщения о летальных и неблагоприятных последствиях после вакцинации в мире крайне редки. В частности, в Украине из более полумиллиона вакцинированных известно лишь о двух случаях смерти, наступившей спустя некоторое время после иммунизации препаратом CoviShield. Однако ни один из этих случаев не связывают с прививкой.

Как сообщалось ранее, 18 апреля в Одессу доставили вакцину Comirnaty против коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

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