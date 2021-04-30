Главный санврач Виктор Ляшко доволен ходом вакцинации в Одесской области

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который накануне посетил Одесскую область с рабочим визитом, в целом, остался доволен ходом вакцинации в регионе. Об этом Ляшко заявил, выступая перед коллегией Одесской облгосадминистрации.

«У меня были определенные вопросы касательно использования вакцины AstraZeneca первой партии. Были опасения касательно расширения количества прививок со среды для того, чтобы обеспечить использование вакцины. Основная цель моего визита – посмотреть, готовы ли пункты вакцинации, которые на этой неделе приступили к вакцинации людей старше 65 лет. Мы увидели, что все пункты прививок были готовы и проводили вакцинацию, списки сформированы минимум на 50 людей в сутки», – рассказал главный санврач страны.

Также он отметил, что не исключает возможности возвращения Одесской области в «красную» зону карантина – все зависит от того, как жители отнесутся к соблюдению карантинных ограничений.

Также Ляшко заявил, что до конца этого года Украина готова выполнить президентский план и привить 70% взрослого населения страны.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что в трех областях Украины, в том числе Одесской, до сих пор не использовали вакцины из первой партии.

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Фото Одесской ОГА