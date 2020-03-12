fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Україні за тиждень внаслідок грипу померло дев’ять людей

В Україні за тиждень внаслідок грипу померло дев’ять людей

За тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 220 тисяч осіб, дев’ятеро померли внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 220 932 людини, із них 66,4% — діти віком до 17 років.

За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 63); жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 216 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 особа.

Фото: 20minut.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить