В Україні за тиждень внаслідок грипу померло дев’ять людей

За тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 220 тисяч осіб, дев’ятеро померли внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 220 932 людини, із них 66,4% — діти віком до 17 років.

За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 63); жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 216 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 особа.

Фото: 20minut.ua

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