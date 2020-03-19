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Новости Одессы и Одесской области

В Україні підтверджено 21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

В Україні підтверджено 21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

Станом на 20:00 19 березня в Україні підтверджено 21 випадок COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій протягом 19 березня виявлено:

Дніпропетровська – 2;
Житомирська – 1;

Також один випадок підтверджено у м. Київ.

Зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 700 зразків.

Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
Так, Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам’ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Фото: УНІАН

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