В Украине знают, кто отрезал голову бойцу ВСУ — Главное управление разведки

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки МО Украины сообщил, что в его ведомстве знают личность оккупанта, который отрезал ножом голову у еще живого украинского защитника. И рассказал, что ждет убийцу.

Отвечая на вопросы прессы, Кирилл Буданов сказал, что у Украине знают, кто из российских агрессоров убил украинского военнопленного таким ужасным способом. По словам главного разведчика, нашим спецслужбам почти всегда удается установить личности убийц в таких резонансных случаях. И большинстве случаев они бывают покараны до того, как попадут в суд.

“Мы знаем кто казнил нашего военного, все делавшие ранее такие вещи – уже не существуют, этот человек не станет исключением”, — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что 11 апреля российские источники распространили ужасающее своей жестокостью видео, на котором российский военный ножом отрезает голову еще живому солдату ВСУ.

Мы подробно рассказывали все, что было известно об этом военном преступлении российских оккупантов на момент публикации видео.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что российские оккупанты расстреляли за слова «Слава Украине!» пленного украинского защитника.

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