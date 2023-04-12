Россияне отрезали голову еще живому украинскому защитнику: что известно о преступлении

11 апреля российские источники распространили видео, на котором российский военный ножом отрезает голову живому солдату ВСУ. Вот что мы знаем сейчас об этом зверском преступлении.

Российский солдат ножом отрезал голову живому человеку

На видеозаписи, разошедшейся по рашистским телеграм-каналам видно, что человек в российской военной форме отрезал голову живому мужчине, похожему на военнослужащего ВСУ.

Во время этой жестокой расправы другой российский военный ведет переговоры по рации и командует тем человеком, кто непосредственно убивал украинца.

При этом жертва была еще жива. И хотя мужчина был связан, он пытался сопротивляться и кричал, что ему больно. О возможной принадлежности убитого солдата к ВСУ говорит желтая повязка на рукаве и украинская символика на бронежилете с разгрузкой, которые на камеру продемонстрировал один из рашистов.

Также на записи слышны фразы: «работаем, братья!», “Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й”.

Затем оккупант показывает на камеру отрезанную голову жертвы, а второй говорит ему “В мешок ее на*уй, голову эту. И отправить командиру”.

В описаниях отмечается, что расправа, судя по всему, произошла прошлым летом, потому что на видеозаписи видно много зеленой растительности.

Реакция украинцев на жестокую расправу

Президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал произошедшее:

“Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео… казни украинского пленника… Мир должен видеть. Это видео россии, какая она есть.

Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж… Чья-то ребенок…

Это видео россии, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз”.

В СБУ заявили, что они уже начали расследование, и глава службы Василь Малюк заверил, что убийцы будут найдены.

В Минобороны призвали не распространять видео убийства и воздержаться от предположений о личности погибшего.

Замминистра оборона Ганна Маляр сказала, что в ведомстве делают все, чтобы опознать погибшего.

“Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания каких-либо версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его”, — сказала она.

Также Маляр заявила, что теперь, когда уже все увидели это видео — это должны смотреть прокуроры и Международный суд».

Пока о личности погибшего ничего не известно.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что российские оккупанты расстреляли за слова «Слава Украине!» пленного украинского защитника.

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