Украинца расстреляли за слова “Слава Украине!”: стало известно имя героя

Тимофей Шадура — так звать героя, который был расстрелян российскими оккупантами за свою верность Украине. Об этом сообщило командование 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, в которой он служил.

В ВСУ назвали имя героя, которого расстреляли за “Слава Украине”

6 марта в интернете появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного за фразу “Слава Украине!”.

В сообщении бригады сказано, что по предварительным данным, погибший — военнослужащий этого подразделения Тимофей Николаевич Шадура.

Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут.

Но точно подтвердить личность погибшего пока невозможно, потому что тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.

Как сообщают в части, окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады и побратимы Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой.

Как украинцы отреагировали на гибель Тимофея Шадуры

Смерть Тимофея Шадуры вызвал взрывной резонанс в Украине и мире. Людей поразило спокойное и циничное убийство безоружного человека лишь за то, что он высказал свою любовь и верность той стране, которую он защищал.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

«Когда во всем мире слова «Слава Украине» вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности», – добавил он.

Украинцы в социальных сетях устроили флешмоб в память о погибшем герое. Граждане публикуют фото погибшего бойца и картинки с надписями «Героям Слава!»

В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. На своем канале в Telegram глава государства опубликовал надпись «Герою слава! Героям слава! Слава Украине!»