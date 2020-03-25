Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения?

В Украине вводят ЧС и продлевают карантин до 24 апреля Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантинные меры на 30 дней и расширил режим чрезвычайной ситуации на территорию всей страны. Карантин продлили до 24 апреля. ПОДРОБНЕЕ

Можно ли гулять в парке во время карантина? Ответ вирусолога Если при выходе из дома соблюдать все меры предосторожности – надевать маску, перчатки, протирать руки антисептиком после пользования лифтом, то прогулки на свежем воздухе во время карантина полезны. ПОДРОБНЕЕ