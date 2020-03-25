Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения?

В Украине вводится чрезвычайная ситуация до 24 апреля. Карантин также продлен до этой даты. Что это означает?
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) обозначает максимальную готовность страны к опасности. Но этот режим отличается от чрезвычайного положения (ЧП).
- Режим ЧС не предполагает ограничение прав и свобод граждан. То есть не будет запрета выходить из дома, не будет ограничения интернета, мобильной связи, эспроприации транспорта, вмешательства в управление частными компаниями.
- Режим ЧС определяет нормы действий для государственной власти, которая должна локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости – организовывать эвакуацию жителей.
- ЧС предполагает соблюдение карантинного режима по всей стране, мобилизацию ресурсов и остановку городского транспорта.
- Действует запрет на митинги и собрания, закрыты ТРЦ и все объекты, где массово собираются люди – кроме магазинов продуктов и аптек. В этой ситуации местных жителей просят оставаться дома и работать дистанционно, также не работают общеобразовательные учреждения.
- на КПП вводится обязательный санитарный осмотр граждан и пропуск только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфецировать;
- малозащищенным слоям населения будут оказывать помощь с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Фото: FPA
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