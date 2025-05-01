Указы об этом были опубликованы на сайте Офиса Президента. Всего санкции введены против 76 физических и 81 юридического лица. Среди них — бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, блогер Мирослав Олешко, политолог Константин Бондаренко, а также другие граждане Украины и России:

блогер Мирослав Олешко;

бывший глава запрещенной партии «Государство» Дмитрий Василец;

политический эксперт с телеканалов Виктора Медведчука Александр Скубченко;

глава прокремлевского объединения «Слобожанская сечь» Павел Онищенко;

гражданка России, медиадеятель, связанная с пропагандистскими платформами Daily Storm и This is Media, Анастасия Кашеварова;

сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексей.

Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград Украины, ограничение торговых операций, запрет на распространение медиа на территории Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

В санкционный список также попали ряд российских предприятий, в частности Новолипецкий металлургический комбинат, группа «Новатэк» и другие.

Президент Зеленский подчеркнул важность продолжения давления на российские сети влияния и синхронизации украинских санкций с международными партнерами.

Эти санкции являются частью усилий Украины по противодействию информационной агрессии и обеспечению национальной безопасности в условиях продолжающейся войны с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил пожизненные санкции против Порошенко, Коломойского и других олигархов.

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