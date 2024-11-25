Одесская область в топе лидеров по количеству подсанкционных бизнесов

Такие данные публикует аналитический ресурс Опендатабот.

Всего под санкциями СНБО в Украине находятся 184 компании. Больше всего таких бизнесов в Киеве, Одессе и Львове.

Большинство компаний появились в санкционном списке после серии обновлений списков в 2024 году. Поэтому в этом году таких бизнесов стало больше почти втрое: на 119 компаний.

«Чаще всего эти компании занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», — говорят аналитики.

Каждая вторая компания от общего количества будет находиться под санкциями до 2027 года. Еще 36 бизнесов выйдут из-под ограничений не ранее 2034 года. На бессрочном сроке санкций находится 28 компаний.