Новости Одессы и Одесской области

Одесская область в топе лидеров по количеству подсанкционных бизнесов

Одесская область в топе лидеров по количеству подсанкционных бизнесов

Семнадцать компаний в Одесской области находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такие данные публикует аналитический ресурс Опендатабот.

Всего под санкциями СНБО в Украине находятся 184 компании. Больше всего таких бизнесов в Киеве, Одессе и Львове.

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Большинство компаний появились в санкционном списке после серии обновлений списков в 2024 году. Поэтому в этом году таких бизнесов стало больше почти втрое: на 119 компаний.

«Чаще всего эти компании занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»,  — говорят аналитики.

Каждая вторая компания от общего количества будет находиться под санкциями до 2027 года. Еще 36 бизнесов выйдут из-под ограничений не ранее 2034 года. На бессрочном сроке санкций находится 28 компаний.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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