Певец и певица из Одессы поддержали нападение россии на Украину и попали под санкции

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и Лариса Долина путина любят больше, чем Одессу. Оба эти выходца из нашего города поддержали нападение российской федерации на Украину.

Уроженец Одессы Денис Устименко-Вайнштейн, известный как певец Джиган, попал в санкционный список из-за его поддержки введения войны в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политике Украины.

— Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособия кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, «русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем. Работаем», – сказал министр Александр Ткаченко.

Денис Устименко-Вайнштейн родился 2 августа 1985 в Одессе. В 2007 году окончил факультет физической культуры ЮНПУ им. Ушинского. В том же году начал выступать на сценах и выпускать песни.

Также в санкционный список Минкульта попала Лариса Долина. В трехлетнем возрасте она переехала с родителями в их родной город — Одессу. В возрасте шести лет поступила в одесскую детскую музыкальную школу, которую окончила по классу виолончели в 1970 году. Среднюю общеобразовательную школу в Одессе окончила экстерном.

Музыкальную карьеру начала в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна и «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана».

Затем прославилась как сольная исполнительница.