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СНБО ввел санкции против звездной телеведущей из Одессы

СНБО ввел санкции против звездной телеведущей из Одессы

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ведущей трэвел-шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко. Санкции введены против тех известных украинцев, кто поддержал действия страны-агрессора, или отказался публично их осудить.

Певица из Одессы известна в большей степени как ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка». Сейчас она живет в России и отказывается как-либо комментировать вторжение российской федерации в Украину.

Указ об этом обнародован на сайте президента Украины.

Санкции будут действовать в течение пяти лет. В частности, тем, на кого они наложены, запрещен вывод капитала из Украины, торговые операции, участие в приватизации и аренде, приобретение земельных участков. Все активы на украинской территории будут заблокированы.

Кроме того, в санкционный список попал певец Стас Костюшкин, также родившийся в Одессе и поп-звезды родом из Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой, Снежаны Егоровой, Оксаны Марченко.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что одесского фигуриста назвали «настоящим предателем» и лишили президентской стипендии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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