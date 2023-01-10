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Рэпер из Одессы попал под санкции СНБО

Рэпер из Одессы попал под санкции СНБО

Президент на прошлой неделе ввел в действие санкции СНБО против российских деятелей культуры. Среди них выходец из Одессы, часто выступавший в городе рэпер Джиган.

Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте президента Украины 7 января.

Всего Владимир Зеленский утвердил санкции против 119 российских деятелей культуры и спорта. Среди них родившийся в Одессе Денис Устименко-Вайнштейн, который выступает под псевдонимом Джиган.

После того, как 24 февраля 2022 года российские войска массово вторглись в Украину, он никак не комментировал войну и ракетные атаки по украинским городам, в том числе удары по родной Одессе.

А в октябре прошлого года Джиган посмеялся в соцсетях над убегающих от мобилизации россиянами.

Денис Устименко-Вайнштейн родился 2 августа 1985 в Одессе. В 2007 году окончил Южноукраинский университет имени Ушинского. В том же году начал выступать на сценах и выпускать песни.

Кроме него в список попала еще одна экс-одесситка Лариса Долина.

Кто еще из известных деятелей попал в санкционный список

Всего под санкции СНБО попали 119 российских деятелей культуры и спорта. В том числе пропагандисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симонян, рэпер Баста, артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, телеведущий Леонид Якубович. Оказался под санкциями и бывший игрок футбольной сборной Украины Анатолий Тимощук.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что СНБО ввел санкции против звездной телеведущей из Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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