Карантин выходного дня в Украине: что будет можно, а что нельзя?

В ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Ожидается, что такие ограничения продлятся в течение нескольких недель. Какие же ограничения ждут украинцев и кто останется работать на карантине выходного дня?

Так, согласно проекту изменений в так называемое «карантинное постановление», текстом которого располагает «РБК-Украина», жесткий карантин предлагается вводить с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что запретят

Ожидается, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме того, запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы. Рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей только на вынос.

Что будет разрешено

При карантине выходного дня останутся работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами для животных.

Также смогут работать финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Кроме того, как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, на карантине выходного дня продолжит работу общественный транспорт.

Когда введут

Пока точной даты нет, но главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство готовится ввести его в ближайшее время. Отметим, если решение примут на ближайшем заседании Кабмина, то ограничения могут вступить в силу уже на 14 и 15 ноября.

Сколько продлится такой карантин

По словам президента Владимира Зеленского, карантин выходного дня продлится несколько недель. Ожидается, что он поможет избежать полного локдауна.

«Увеличение количества койко-мест, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим», – сказал президент.

Ранее стало известно, что карантин выходного дня в Украине могут ввести уже на этой неделе.

Также сообщалось, что Кабинет министров готовит новое постановление, которым изменит карантинные нормы в связи с коронавирусом и ограничения по всей стране. В частности, могут отменить уже ставшее привычным зонирование по цветам.

Фото: cbn.com.ua