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Имитация борьбы с коронавирусом: известный ресторатор назвал “карантин выходного дня” спецоперацией по убийству бизнеса

Имитация борьбы с коронавирусом: известный ресторатор назвал “карантин выходного дня” спецоперацией по убийству бизнеса

Известный одесский ресторатор Савва Либкин считает, что назвал планы правительства ввести в стране “карантин выходного дня” имитацией борьбы с коронавирусом” и с”спецоперацией по убийству малого бизнеса”.

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По его словам, в случае введения такого карантина рестораны станут убыточными.

“Большинство ресторанов, кафе и кондитерских работают со скоропортящимися заготовками, которые делаются на 36-48 часов. Продукты закупаются на несколько дней. Процесс подготовки кухни к работе занимает 12-16 часов. Получается, что в пятницу мы должны каким-то чудом закрыться без остатков и заготовок, а в понедельник открыться без продуктов. Основную прибыль рестораны получают в субботу. В этот день мы зарабатываем на обеспечение заведений и на зарплаты людям. С новыми «правилами» доход ресторанов превратится в убытки. Мы из последних сил продолжаем существовать, обеспечивать cотрудников рабочими местами и зарплатами”, – объяснил Либкин.
Он считает, что в Украине “продолжается cпецоперация по убийству малого бизнеса. Операция проходит в два этапа. Сначала ампутировали одну руку. Теперь отрезают другую. Без анестезии”.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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