Карантин выходного дня в Одессе: что работает, а что закрыто в центре города? (фото)

Эти выходные – уже вторые, когда, по распоряжению правительства, должны быть закрыты все торгово-развлекательные заведения. Разрешено работать только продовольственным точкам, аптекам, АЗС и зоомагазинам. В прошлые выходные большинство предпринимателей это нововведение проигнорировали. В этот раз все иначе.

Центр Одессы в эту субботу многим может показаться довольно тихим и непривычно пустым. Многие торговые точки стоят темные, а обычно приветливо распахнутые для покупателей двери – закрыты наглухо роллетами. На дверях объяснение – «в связи с карантином выходного дня мы не работаем в субботу и воскресенье». Посетителей приглашают вернуться в будни.

Так, на улицах Бунина и Преображенской в большинстве своем закрыты магазины одежды.

Сувенирные лавки работают «на выдачу заказов».

Не работают в обычном режиме и салоны связи. Киевстар – работает «как склад и пункт адресной доставки заказов». Водафон – закрыт полностью.

Закрыт, к неудовольствию клиентов, даже Ощабданк на Бунина.

Кафе и рестораны также в основном исполняют распоряжение Кабмина. Они или закрыты, или выдают заказ на вынос. Но это не касается большинства кофеен. Там посетителей без проблем обслуживают внутри.

Также карантин выходного дня не коснулся уличных художников и торговцев. На Соборке по-прежнему кипит жизнь: продаются картины, сувениры, цветы.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 ноября, в Одессе введен карантин выходного дня.