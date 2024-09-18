В Україні можливий потужний землетрус – він захопить і Одесу: прогноз

Нагадаємо, днями в сейсмічній зоні Вранча на території Румунії відбувся землетрус, який відчули і жителі Одеси та регіону. При цьому в Одеській мерії повідомили, що інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

«Зона Вранча від нас нікуди не подінеться. Сейсмічна активність у цій зоні виявлятиметься ще кілька мільйонів років. Зрозуміло, що спрогнозувати прояв катастрофічного чи сильного землетрусу неможливо. Ми знаємо, що швидше за все великі землетруси в сейсмічній зоні будуть. Коли вони будуть – завтра чи за тисячу років, ми сказати не можемо. Може будуть завтра, може, через тиждень, може, через рік, а може, й через десять тисяч років», – зазначив експерт.

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За інформацією фахівців, підземні поштовхи, подібні до тих, які відчули жителі Одеської області кілька днів тому, можуть виявлятися в областях України, близьких до зони Вранча – зокрема, це південний захід Одеської області, де можливі землетруси з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера.

«Маючи по сусідству зону Вранча, до землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні поштовхи можуть виявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області», – розповідає директор Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України Олександр Кендзера.

Сейсмолог також додав, що для того, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, у небезпечних регіонах треба зводити саме сейсмостійкі будинки. А при проектуванні та будівництві обов’язково орієнтуватися на документацію із сейсмічного районування.

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