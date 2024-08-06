В Одесской области зафиксировали землетрясение: ученые просят местных жителей о помощи

По информации Национального института исследований и развития физики Земли, эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 мл, которое произошло сегодня на глубине 133,6 км, расположен вблизи следующих румынских городов: 41 км к западу от Фокшаны, 61 км к северу от Бузеу, 70 км к востоку от Сфанту-Георге, 81 км к востоку от Брашова, 96 км к северо-востоку от Плоешти, 99 км к юго-западу от Барлада и 99 км к югу от Бакэу.

Обычно землетрясение такой магнитуды ощущают жители Измаила, живущие на верхних этажах многоэтажек. Но пока никаких сообщений от жителей региона не поступало.

А вот в Главном центре специального контроля написали, что по классификации это землетрясение относится к едва ощутимым и не несет угрозы для населения Украины. Колебания могли ощущать только некоторые люди, которые в момент землетрясения пребывали в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Тех жителей Одесской области, которые могли ощутить сегодняшнее землетрясение, ученые просят оставить сообщения о своих ощущениях по этой ссылке.

По словам ученых, это поможет им в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Напомним, ранее достаточно ощутимое землетрясение с эпицентром в Румынии, ощутили жители Одесской области 12 июля.

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