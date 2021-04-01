В Украине начался призыв на срочную воинскую службу

В Украине в четверг, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу.

Призыв продлится до конца июня, информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Всего на службу в течение апреля-июня в целом по стране планируют призвать 14 246 человек.

Сообщается, что непосредственно Вооруженные силы планируют призвать 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, в Национальную гвардию – 4646 лиц, Госпогранслужбу – 2500 человек.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны, из них 4540 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.

Из Одесской области на срочную службу планируют призвать 775 человек. 318 человек — будет служить в Национальной гвардии Украины. Еще 297 юношей пополнят ряды Вооруженных сил, 115 – Государственной пограничной службы, а 45 – Государственной специальной службы транспорта.

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