Весенний призыв 2021: сколько парней и в какие войска заберут из Одесской области

В апреле – июне 2021 года на срочную военную службу планируют призвать 775 жителей Одесской области.

Об этом стало известно из распоряжения Кабинета министров Украины, принятого 24 марта.

Как распределят призывников по родам войск? 318 человек — будет служить в Национальной гвардии Украины. Еще 297 юношей пополнят ряды Вооруженных сил, 115 – Государственной пограничной службы, а 45 – Государственной специальной службы транспорта.

Расходы на призыв одного новобранца 4633,13 грн.

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Фото иллюстративное