Весенний призыв 2021: сколько парней и в какие войска заберут из Одесской области

В апреле – июне 2021 года на срочную военную службу планируют призвать 775 жителей Одесской области.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом стало известно из распоряжения Кабинета министров Украины, принятого 24 марта.
Как распределят призывников по родам войск? 318 человек — будет служить в Национальной гвардии Украины. Еще 297 юношей пополнят ряды Вооруженных сил, 115 – Государственной пограничной службы, а 45 – Государственной специальной службы транспорта.
Расходы на призыв одного новобранца 4633,13 грн.
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Фото иллюстративное