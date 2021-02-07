Весенний призыв-2021: появились новые правила для срочников

Об этом сообщает АрміяInform.

Так, если раньше призывников сначала направляли в учебные центры, а только потом распределяли по воинским частям, то теперь будет наоборот. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там новобранцы будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной воинской специальности.

Отправлять призывников в воинские части планируют уже в апреле 2021 года.

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