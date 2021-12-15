За пакеты в магазинах придется платить: почему так?

Уже с 10 декабря взять в супермаркете бесплатный пластиковый пакет будет не так просто. В зависимости от наличия ручек и боковых складок такой пакетик, в который мы привыкли упаковывать товар, будет стоить 2-3 гривни. «Одесская жизнь» разбиралась, почему принято такое решение.

Таким образом граждан поощряют отказываться от использования неэкологичных упаковок (в том числе — пластиковых пакетов) и переходить на многоразовые сумки. Почему это необходимо, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Цена проблемы пластиковых пакетов

По статистике каждый год каждый из нас использует как минимум 500 полиэтиленовых пакетов. Только 6% из них перерабатываются, а остальные идут на свалки.

Бороться с нашествием пластика планируют гривной и постепенно. С 10 декабря начался первый этап.

С этой даты во всех магазинах, кафе, аптеках и на рынках будет запрещено бесплатно распространять пластиковые пакеты, их можно будет только купить. Бесплатными останутся только биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки сыпучих продуктов, свежей рыбы, мяса. Это исключение будет действовать до 2023 года, затем должны остаться только биоразлагаемые пакеты, все остальные будут запрещены.

С 10 марта 2022 года начнется второй этап: будет запрещено продавать тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты.

Ранее мы рассказывали о пластиково-пакетных новшествах в Одессе.

Готовность бизнеса и контроль

В крупных торговых сетях говорят, что готовы к отказу от пластиковых пакетов и уже ищут замену. В магазинах все чаще можно увидеть на кассах бумажные пакеты, тканевые сумки и многоразовые мешочки-сетки. Сложнее придется малому бизнесу, который должен предложить экологичные альтернативы.

Эксперты надеются, что необходимость платить за пакет заставит украинцев пересмотреть свои привычки. К примеру, банан или апельсин можно купить без дополнительного пакетика.

Контролировать выполнение закона будет Госпродпотребслужба путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков. За нарушения заведениям придется заплатить штраф.

Инициировать внеплановые проверки имеют право сами граждане. Для этого можно позвонить на горячую линию, написать на почту, заполнить форму на сайте или воспользоваться Telegram-ботом.

Подготовила Татьяна Сярова

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