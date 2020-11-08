Каннабис: 7 вопросов о легализации

Чем же так полезно это растение, что ему хотят придать законный статус, и что это принесет украинцам?

Во время выборов 25 октября на избирательных участках проходил всеукраинский опрос, инициированный Президентом. Украинцам предлагали ответить на пять вопросов, в том числе — о легализации медицинского каннабиса, или конопли. Как объяснил сам Владимир Зеленский, более двух миллионов тяжелых больных в Украине нуждаются в препаратах на основе марихуаны, которые могут облегчить их состояние.

Что такое каннабис и отличается ли он от марихуаны или конопли?

Каннабис — это официальное название марихуаны, или хорошо известной в Украине конопли, на Востоке это средство называют гашишем или анашой. Так что по сути все это синонимичные названия одного растения.

Какими свойствами обладает растение?

Каннабис — психоактивное средство, получаемое из конопли, которое относят к легким наркотикам. Такой эффект каннабису придают содержащиеся в растении психоактивные вещества (каннабиноиды). Смола, экстракты и настойки этого средства входят в список особо опасных наркотических средств, а бесконтрольное и постоянное употребление марихуаны может быть опасным — она плохо влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, может вызывать психозы. Однако несмотря на это, каннабис обладает выраженными лечебными свойствами и активно используется в медицине многих стран.

Почему в Украине заговорили о легализации каннабиса?

Сейчас в Украине каннабис запрещен — за хранение и сбыт марихуаны в количестве до 5 граммов предусмотрена административная ответственность, свыше пяти — уголовная. Кроме того, из-за запрета украинские ученые не могут проводить исследования растения и вынуждены использовать только международный опыт.

В Украине уже давно обсуждают легализацию каннабиса. У Президента это объясняют тем, что более двух миллионов тяжелобольных людей в Украине нуждаются в обезболивающих препаратах на основе каннабиса.

В каких странах марихуана уже легализована?

Во многих странах мира каннабис уже давно является медицинским средством. Как лекарство он официально разрешен в Канаде, 33 штатах США, Нидерландах, Бельгии. Также исключительно в медицинских целях его используют Панама, Перу, Израиль, Дания, Австрия, Турция, Россия, Финляндия, Италия, Польша, Швейцария. А в Уругвае и Канаде каннабис легализован полностью, то есть разрешен как для медицинского применения, так и для использования в других целях.

Чем отличаются медицинская и не медицинская марихуана?

Медицинский и не медицинский (рекреационный) каннабис — это не одно и то же, между ними есть существенные различия. Еще Парацельс говорил, что разница между лекарством и ядом заключается в дозировке. Дело в том, что в состав конопли, из которой производят каннабис, входят тетрагидроканнабинол (ТНС) и каннабидиол (СBD). ТНС является психоактивным веществом, которое имеет психотропное действие, а СBD такого действия почти не оказывает.

Препараты, в которых содержание ТНС сведено до минимума, действуют на организм мягко, не вызывают привыкания, обезболивают, расслабляют. Такую марихуану называют медицинской и применяют для лечения различных заболеваний в виде сигарет, спреев или капсул.

Не медицинскую разновидность каннабиса используют исключительно для удовольствия, без медицинских показаний. Она содержит психоактивный компонент ТНС, который имеет выраженное психотропное действие, возбуждает нервную систему, вызывает ощущение «кайфа». Именно эту марихуану чаще всего продают на «черном» рынке.

При каких заболеваниях используют медицинскую марихуану?

В зарубежной медицине каннабис используют для лечения эпилепсии, избавления от депрессии и стрессов. Он также снижает алкогольную зависимость, борется с последствиями химиотерапии, уменьшает боль при онкологии. Кроме того, растение стимулирует аппетит, уменьшает спазм мышц при рассеянном склерозе, положительно влияет при заболеваниях желудка и глаз. У тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, каннабис предотвращает потерю памяти. Кроме того, ученые пришли к выводу, что каннабидиол — активное вещество конопли — способен уничтожать грамположительные бактерии, в том числе те, которые устойчивы к другим антибиотикам.

Существуют ли лекарства на основе марихуаны?

В США, Канаде и Великобритании производят препараты на основе каннабиса. Это — сативекс, маринол, синдрос, цесамет, эпидиолекс. В настоящее время клинические испытания проходит еще одно лекарство на основе каннабиса — дексанабинол.