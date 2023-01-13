Кто будет больше платить за газ в этом году?

Несмотря на то, что цену на газ не повышают, с января, возможно, некоторым потребителям придется больше платить за доставку газа. Стоимость этой услуги для каждого домохозяйства пересчитывают ежегодно – исходя из объемов газа, потребленного за предыдущий газовый год (в данном случае – с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года). Если в этом периоде семья израсходовала газа меньше, чем в предыдущем газовом сезоне, то и платить за распределение газа она будет меньше. Соответственно, при большем потреблении газа абонплата тоже будет больше.

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