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Кто будет больше платить за газ в этом году?

Кто будет больше платить за газ в этом году?

Все знают, что плата за газ разделена на две платежки. Поставщикам мы платим за потребленный газ, а облгазам – так называемую абонплату за доставку (распределение) газа.

Несмотря на то, что цену на газ не повышают, с января, возможно, некоторым потребителям придется больше платить за доставку газа. Стоимость этой услуги для каждого домохозяйства пересчитывают ежегодно – исходя из объемов газа, потребленного за предыдущий газовый год (в данном случаес 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года). Если в этом периоде семья израсходовала газа меньше, чем в предыдущем газовом сезоне, то и платить за распределение газа она будет меньше. Соответственно, при большем потреблении газа абонплата тоже будет больше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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