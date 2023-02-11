Кому положены бесплатные счетчики газа?

В результате военных действий приборы учета газа у многих были повреждены. Как их заменить?

Как объясняют в Региональной газовой компании (РГК), замена поврежденных счетчиков выполняется в ходе восстановления подачи газа в дом – за счет газораспределительных компаний, то есть бесплатно для потребителей. А чтобы процесс шел быстрее, владельцы отключенных домов должны оперативно подать заявление в РГК.

Потребителям также напоминают о том, что за доставку газа все равно нужно платить, даже если объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения были повреждены. После обследования специалистами систем газоснабжения потребителям должны сделать перерасчет.

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