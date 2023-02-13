Как в Одессе быстро передать показания за газ

Показания счетчиков за газ принимаются газовой службой вначале каждого месяца. И для того, чтобы вовремя передать данные за потребляемый газ, вам необязательно посещать абонентскую службу. Сделать это можно другими способами. Напоминаем вам, как именно.

Итак, обратите внимание, что показания счетчиков газа принимаются:

с 1 по 5 число каждого месяца;

с 8:30 до 17:30.

Данные отправленные позже, обрабатываться не будут. Если вы осуществляете передачу показаний через мессенджеры или электронную почту, кроме номера личного счета, вам нужно иметь фото счетчика с его показаниями, номером и типа.

Передать показания по телефону

Наберите со стационарного или мобильного телефона один из номеров:

(048)796-46-40;

(048)796-42-70;

(048)737-37-74.

Также работают многоканальные номера:

(073) 140-41-04;

(067) 443-31-04.

Далее следуйте инструкции:

Дождитесь, когда заговорит оператор и нажмите на «звездочку». Выберите язык для общения: цифра «1» – украинский, «2» – русский. Теперь для передачи данных нажмите «1». Укажите номер лицевого счета и нажмите «решетку». Если все верно, нажмите на цифру «1». Введите показатели счетчика и подтвердите их, снова нажав «1». Ваши показатели будут приняты и введены в базу данных. Для подключения к оператору нажмите «6».

Передать показания через мессенджеры

Найдите в поисковике «Телеграм» чат-бот «АТ Одесагаз Розподіл» @OdessaGasDistributionBot.

Откройте его и нажмите кнопку «старт». Теперь воспользуйтесь кнопками ниже: выберите «Передать показания». Укажите всю необходимую информацию и отправьте ее.

Для передачи показаний через «Вайбере», в поисковике найдите аналогичный чат-бот «АТ Одесагаз Розподіл». Снова воспользуйтесь кнопками ниже, выбрав функцию «Передать показания». Введите всю необходимую информацию и отправьте ее.

Передать показания через сайт АТ «Одессагаз»

Откройте в поисковике своего браузера ссылку https://odgaz.odessa.ua/.

На главной странице сайта выберите меню «Передать показания», а в нем «Передать онлайн». Теперь заполните появившуюся на экране форму:

введите номер личного счета (он имеет 8 символов); укажите номер дома, в котором вы проживаете; введите показатели счетчика на 1-е число месяца; нажмите кнопку «Отправить».

Передать показания через электронную почту

Если вы хотите отправить показания по электронной почте: callcentr@odgaz.odessa.ua. Напишите в сообщении:

фамилию, имя, отчество потребителя;

номер лицевого счета;

показатель счетчика;

дату снятия показателя счетчика;

контактный телефон.

К сообщению прикрепите фото газового счетчика и отправьте его.

Как правильно снимать показания газового счетчика

В зависимости от типа и марки производства, газовые счетчики имеют отсчетный механизм разной разрядностью: на 5, 7 или 9 цифр.

Цифры слева на право, стоящие до запятой — это и есть показания счетчика. Чтобы при считывании показаний не допустить ошибку, линия глаз должна находиться прямо напротив циферблата.

Не обращайте внимание на цифры после запятой, которые могут быть другого цвета. Если показания последней цифры целой части находятся между двумя цифрами, вы должны округлить его до нуля и сами решаете в какую сторону: на пол куба больше или меньше.

Когда показания остановились между 9 и 0, запишите предыдущее число, то есть 9.

Передача показателей с помощью СМС – временно не работает!