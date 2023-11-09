В Одессе после ракетной атаки 5 ноября появились мошенники: подробности

В Одессе объявили сбор средств для молодой женщины, якобы сильно пострадавшей от ракетной атаки на Одессу 5 ноября. Это мошенники, предупреждают в мэрии. Информация передана в правоохранительные органы.
Об этом сообщил глава Приморской районной администрации Марат Королев.
На третий день после ракетно-дроновой атаки на Одессу, в соцсетях появилась информация о сборе средств для молодой мамочки, якобы сильно пострадавшей после прилета и лежащей в реанимации.
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По словам Королева, городские службы провели соответствующие проверки и выяснили, что такой пострадавшей в Одессе нет, все документы подделаны, а фото взято из новости 2021-го года о пострадавшей из Запорожья.
Собранная информация передана в правоохранительные органы.
В мэрии призвали проверять любую информацию в соцсетях и доверять только официальным источникам.
Напомним, что одесситам, чье жилье пострадало от ракетно-дроновой атаки россиян 5 ноября, предоставят материальную помощь.