В Одессе после ракетной атаки 5 ноября появились мошенники: подробности

Об этом сообщил глава Приморской районной администрации Марат Королев.

На третий день после ракетно-дроновой атаки на Одессу, в соцсетях появилась информация о сборе средств для молодой мамочки, якобы сильно пострадавшей после прилета и лежащей в реанимации.

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По словам Королева, городские службы провели соответствующие проверки и выяснили, что такой пострадавшей в Одессе нет, все документы подделаны, а фото взято из новости 2021-го года о пострадавшей из Запорожья.

Собранная информация передана в правоохранительные органы.

В мэрии призвали проверять любую информацию в соцсетях и доверять только официальным источникам.

Напомним, что одесситам, чье жилье пострадало от ракетно-дроновой атаки россиян 5 ноября, предоставят материальную помощь.