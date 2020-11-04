В Украине за сутки, по данным на утро, 4 ноября, подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это новый антирекорд. Показатель в более 9 тыс. случаев за сутки также зафиксировали впервые.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

Также за сутки от COVID-19 в Украине умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. Это еще два рекорда.

Как сообщалось, в Украине могут ввести «карантин выходного дня»