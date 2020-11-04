В Украине могут ввести «карантин выходного дня»

Украинское правительство рассматривает вариант введения так называемого «карантина выходного дня». Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом пишет «РБК-Украина», ссылаясь на свой источник.

«Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос», – уточнил собеседник издания.

Позже источник в Офисе президента уточнил, что ужесточение карантинных ограничений не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. В частности, общественный транспорт будет работать, могут лишь вводиться отдельные ограничения, например, по количеству рейсов или их загрузке. То же самое касается и магазинов – их не будут закрывать, но потенциально могут, к примеру, сократить длительность их работы, ввести ограничения в выходные дни и т.п.

Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны, как это происходит и сейчас. Ключевыми параметрами является не прирост абсолютного числа новых случаев заболевания, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус в Украине распространяется «бешеными темпами».