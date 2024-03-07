Новости Одессы и Одесской области

Почему миллионы украинцев остались без доступа к новостям: официальное заявление «Укрнет»

Почему миллионы украинцев остались без доступа к новостям: официальное заявление «Укрнет»

По неизвестным причинам домен Ukr.net был заблокирован регистратором доменных имен, из-за чего популярный сервис стал недоступен пользователям. В компании пытаются решить эту проблему.

Об этом «Одесской жизни» сообщили представители компании Ukr.net.

Сообщается , что ночью, 7 марта, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей Ukr.net и электронная почта @Ukr.net.

«Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора», — говорится в сообщении.

Представители интернет-сервиса уже обратились с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

«Нам жаль, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены — эти сложности временные, и вскоре почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова будут работать», — добавили в компании.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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