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Произошел массовый сбой в работе мобильного оператора Киевстар: как оставаться на связи

Произошел массовый сбой в работе мобильного оператора Киевстар: как оставаться на связи

Миллионы пользователей мобильным оператором Киевстар сегодня остались без мобильной связи и интернета. По всей Украине наблюдается массовый сбой работы оператора.

Об этом сообщают пользователи Киевстара в соцсетях.

Когда произошел сбой в работе Киевстар, пока неизвестно. Но на утро пользователи мобильной связи не смогли позвонить по телефону и принять звонки от других мобильных операторов. В трубке телефона слышны только короткие гудки.

київстар

Кроме отсутствующей связи, нет мобильного интернета.

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На сбой в работе жалуются и пользователи кабельного интернета от Киевстара.

Кроме того, сейчас не работает и сайт компании.

київстар

В компании «Киевстар» подтвердили сбой в работе мобильного оператора.

київстар

Что делать абонентам Киевстара?

Напомним, в Украине с марта 2022 запустили национальный роуминг между операторами связи. Абоненты Киевстар могут временно и бесплатно воспользоваться этой услугой.

Инструкция для тех, у кого не работает Kyivstar:

інструкція. роумінг

Таким образом, появится мобильная связь.

Справка.

Киевстар — крупнейший оператор телекоммуникаций Украины, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных для более 24,3 млн клиентов и фиксированного интернета — более 1,1 млн абонентов по состоянию на 1 квартал (март) 2023 года.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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